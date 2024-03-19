Насадка для ингалятора привела мужчину на операционный стол: спасали врачи

В Саратове врачи спасли мужчину, случайно проглотившего насадку от ингалятора. О необычном случае сообщается в Telegram-канале «Мурашко по коже».

Житель обратился в местную поликлинику с жалобой. Он рассказал, что заболел и лечил горло спреем. В момент использования аэрозольного баллончика он случайно проглотил насадку.

Пациенту потребовалось обследование. Медики обнаружили инородное тело у мужчины в желудке и смогли извлечь пластиковую трубку.

Отмечается, что на данный момент жизни и здоровью жителя ничего не угрожает. Он дал обещание аккуратно обращаться с аэрозолями.

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