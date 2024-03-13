«Не имеет описаний в медицинской литературе»: у мальчика из Крыма выявили невиданный недуг

Врачи Российской детской клинической больницы обнаружили у 10-летнего мальчика из Крыма невиданный ранее недуг. На момент госпитализации ребенок едва дышал, был в тяжелом состоянии – медики выяснили, что причиной тому оказалось сочетание двух патологий.

Подробности приводит Lenta.Ru.

В больнице рассказали, что мальчик страдал от частых и длительных заболеваний легких. Это продолжалось с рождения и до 10 лет. В медучреждение он поступил с показателем насыщения крови кислородом ниже 80%.

При обследовании врачи нашли аномалию в строении сосудов печени. Установлено, что у ребенка было две патологии одновременно: одна препятствовала нормальному кровоснабжению печени, а из-за второй кровь поступала не в орган, а напрямую в организм, что вызывало интоксикацию. Хирурги провели операцию.

В больнице отметили, что «такое сочетание патологий не встречалось в практике отделения за его 25-летнюю историю и не имеет описаний в мировой медицинской литературе».

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