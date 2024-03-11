У пермяка слезла кожа после приема лекарств в стационаре

В Перми мужчина обвинил врачей в ошибке, которая привела к тому, что у него слезла кожа. Какие препараты давали пациенту, не говорилось.

Подробности сообщает Ura.ru.

Фотографии мужчины появились в Сети. Пермяк подписал под ними: «Из-за врачебной ошибки в течение двух недель с меня слезла вся кожа, а лицо — сплошная короста».

Его жена рассказала агентству, что мужчина начал лечиться в январе, он попал в стационар. Не получив результаты анализов, врачи назначили медикаменты, утверждает женщина.

«После их приема у него начала по всему телу слезать кожа», — сообщила женщина.

Увидев обострение, медики отменили препараты, их заменили капельницами. Супруга пермяка сообщила, что в настоящее время «состояние постепенно улучшается».

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