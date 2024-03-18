Начали кусать: москвичи пожаловались на мартовских комаров

В Москве жители многоквартирного дома пожаловались на комаров, которые атаковали подъезд. Горожане обратились в коммунальные службы, чтобы те разобрались в ситуации.

Подробности приводит Telegram-канал «Москва 125».

Источник сообщает, что комаров обнаружили в доме на Боровском шоссе. На опубликованных кадрах насекомые сидят на стенах, потолке и полу у лифта.

Жильцы полагают, что комары прилетели из подвала. Насекомые стали их кусать. Прежде их не было раньше мая.

Ранее сообщалось о редком случае в Астраханской области, где у девушки обнаружили гельминта длиной 12 см в глазу. Она рассказала, что за две недели до появления неприятных ощущений купалась в водоеме, там могли покусать комары. Врачи провели операцию, они предупредили, что подобная ситуация требует оперативного вмешательства.

До этого у жительницы Омска нашли паразита длиной 15 см на боку. Врачи подтвердили диагноз «дирофиляриоз». Личинки гельминта распространяют комары – насекомые откладывают их в боковых поверхностях живота, бедра, спины или век.