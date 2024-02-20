Купалась в водоеме, покусали комары: у россиянки в глазу вырос 12-сантиметровый червь

Минздрав Астраханской области запустил сообщение об удалении у пациентки гельминта длиной 12 см. Пациентка обратилась к врачам с жалобами на неприятные ощущения.

Подробности приводятся в сообщении ведомства во «ВКонтакте».

По данным Минздрава, врачи нашли у девушки 2006 года рождения дирофиляриоз (паразитарное заболевание, передающееся через укусы зараженных комаров – прим.). Девушка рассказала, что симптомы появились две недели назад. Полгода до этого она купалась в водоеме, где могли покусать комары.

Офтальмолог использовал местную анестезию и провел операцию по удалению гельминта. В настоящее время пациентка выписана.

В Минздраве отметили, что описанный случай редкий, он требует оперативного вмешательства.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске у пятилетней девочки нашли эхинококк размером 12 см. Паразитический червь находился в мозге, при поступлении у ребенка были парализованы рука и нога.