Купалась в водоеме, покусали комары: у россиянки в глазу вырос 12-сантиметровый червь
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Минздрав Астраханской области запустил сообщение об удалении у пациентки гельминта длиной 12 см. Пациентка обратилась к врачам с жалобами на неприятные ощущения.
Подробности приводятся в сообщении ведомства во «ВКонтакте».
По данным Минздрава, врачи нашли у девушки 2006 года рождения дирофиляриоз (паразитарное заболевание, передающееся через укусы зараженных комаров – прим.). Девушка рассказала, что симптомы появились две недели назад. Полгода до этого она купалась в водоеме, где могли покусать комары.
Офтальмолог использовал местную анестезию и провел операцию по удалению гельминта. В настоящее время пациентка выписана.
В Минздраве отметили, что описанный случай редкий, он требует оперативного вмешательства.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске у пятилетней девочки нашли эхинококк размером 12 см. Паразитический червь находился в мозге, при поступлении у ребенка были парализованы рука и нога.