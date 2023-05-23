От укуса комара в теле жительницы Омска вырос 15-сантиметровый гельминт

Все началось с банального комариного укуса. Женщина почесала и забыла. Но вскоре обратила внимание на странное уплотнение в боку. Оно начало краснеть, появились тянущие боли. Пришлось идти к врачу. О том, что было дальше, информирует портал «Доктор Питер» цитируя сотрудников Западно-Сибирского медицинского центра ФМБА России.

«Мы предположили, что это атерома, простыми словами — жировик. Пошли на эту операцию, чтобы вскрыть нагноившуюся атерому, но в результате увидели паразита длиной примерно 15 сантиметров», - рассказала хирург центра Элина Гафантулина. Дирофиляриоз медики относят к так называемой группе забытых болезней. Принято считать, что этим заболеванием в прошлые века страдали беднейшие слои населения, преимущественно в странах Азии и Ближнего Востока.

Однако по словам медиков, сегодня Роспотребнадзор фиксирует от 300 до 500 случаев заражения дирофиляриозом. Разносчиками личинок гельминтов оказываются комары. Особенно опасны укусы инфицированных кровососущих в область живота, спины, бедра и глазного века.

По словам Эльвиры Гафантулиной, если в организме появился паразит, единственным лечением становится хирургическая операция. Кстати, от комаров-разносчиков опасного заболевания прекрасно защищают самые обычные антимоскитные репелленты и мази.