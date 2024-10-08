На въезде в Иркутск нашли вскрытый гроб: лежал на обочине недалеко от кладбища

Жители Иркутской области обнаружили вскрытый гроб на обочине недалеко от кладбища. Внутри тела не оказалось. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По информации источника, гроб был найден на въезде в Иркутск. Люди проезжали мимо, когда вдруг заметили его. Они остановились и позвонили в полицию.

Теперь сотрудники правоохранительных органов разбираются, как гроб оказался на обочине. Другие подробности случившегося пока неизвестны.

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