Атаковал неприятеля и заставил отступить: кунг-фу хомяк победил одинокого путника в схватке

Необычная схватка произошла в одном из районов Бурятии. Там местный житель повстречал хомяка, который оказался далеко не безобидной зверюшкой — грызун продемонстрировал одинокому путнику навыки владения кунг-фу, передает Telegram-канал Babr Mash.

Противостояние человека и животного попало на видео. Мужчина повстречал необычного хомяка и решил снять его. Так, почувствовав опасность, грызун не побежал искать укрытие, а принял неравный бой.

Хомяк поднялся на задние лапы, после чего стал прыгать в сторону путника. Россиянин от неожиданности попятился назад. Судя по реакции мужчины, он не ожидал, что крохотный зверек решит вступить с ним в схватку. Ввязываться в назревающий конфликт с животны человек не стал.

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