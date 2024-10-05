В ней лежали полмиллиона рублей: москвичка вызвала скорую, сходила в церковь и полицию после избавления от юбки

Жительница Москвы пережила сильнейший стресс из-за потери около полумиллиона рублей. Все сбережения женщины хранились в поношенной юбке, которую она выбросила при разгрузке гардероба, передает Telegram-канал Baza.

Москвичка решила избавиться от старой одежды. Она собрала пакет вещей, куда положила и поношенную юбку, а после отнесла его к мусорке на проспекте Вернадского.

Одежду быстро забрали. На следующий день у ее бывшей владелицы случился удар — женщина вспомнила, что хранила в юбке все свои сбережения. Сумма ущерба составила около полумиллиона рублей.

Жительнице столицы пришлось вызывать скорую помощь. Кроме того, она сходила в церковь и обратилась в полицию. Но уже сейчас, по информации СМИ, она отпустила ситуацию, так как здоровье дороже.

Ранее в Москве женщина вызвала спасателей из-за побега питона из террариума. Она боялась, что тот съест кота.