Мужчина пережил остановку дыхания и рассказал об увиденном

Мужчина пережил остановку дыхания после операции и рассказал об увиденном. Об этом сообщает зарубежное издание Daily Mail.

Мужчина лег в больницу для удаления желчного пузыря. Во время операции что-то пошло не так: пациент почти 2 часа приходил в себя. Как выяснилось, он пережил остановку дыхания.

По словам мужчины, он стал погружаться в сон, в котором увидел белизну.

«Первое наблюдение — я под кайфом. Второе наблюдение — в моем теле четыре отверстия», — поделился воспоминаниями он.

Пациент отметил, что, находясь на грани смерти, испытал «теплое и пушистое» чувство, благодаря которому его мысли прояснились.

Как сообщает источник, после пережитого его восстановление прошло без осложнений.

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