В Москве у 62-летнего мужчины за сутки 25 раз остановилось сердце

В Москве врачи спасли жизнь пациенту, у которого за сутки 25 раз остановилось сердце. Подробности сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на слова заммэра Москвы Анастасии Раковой.

По информации источника, 62-летний мужчина попал в больницу с почти полностью разряженным дефибриллятором. Именно он поддерживал работу сердца россиянина. Но из-за изношенности прибора медикам нужно было действовать быстро, чтобы спасти пациента. Отмечается, что ситуация усложнялась аритмией и последствиями ранее пережитого инфаркта.

Мужчину направили на экстренную операцию, которая длилась более семи часов. В итоге врачам удалось полностью восстановить нормальную работу сердца россиянина. После хирургического вмешательства мужчина прошел курс послеоперационной реабилитации, а также контрольное обследование.

На данный момент москвич уже выписан из больницы.

Ранее в Москве пожилым супругам одновременно провели операции на сердце.