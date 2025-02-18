Пока ждали оперативников, он потерял сознание: мужчина снял штаны в подъезде и впал в кому

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту госпитализации мужчины в Екатеринбурге. Уралец бродил по подъезду без штанов, пока не потерял сознание, передает Ura.ru со ссылкой на источник.

Странного мужчина заметил охранник дома на улице 8 Марта. Он бродил внутри дома и пугал жильцов. Вероятно, незнакомец был пьян. Сотрудник службы безопасности решил обратиться в полицию. Однако пока стражи порядка ехали на место, екатеринбуржец упал в обморок.

В итоге мужчину госпитализировали. Сейчас его состояние оценивается как тяжелое — новоприбывший пациент впал в кому. Пока правоохранителям не опросить его. Врачи оказывают необходимую помощь уральцу.

Ранее сообщалось, что российский подросток отпил из найденной на улице бутылки и оказался в больнице. Неизвестное жидкое вещество отправили на проверку.