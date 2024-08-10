«Я себя уже похоронила»: новосибирские врачи по ошибке диагностировали ослепшей модели рак

Модель из Новосибирска Мария Лебедева в 2016 году попала в страшное ДТП по вине жениха. После аварии девушка ослепла, и накануне 30-летия на ее долю выпали новые испытания. Врачи диагностировали у россиянки рак, но позже оказалось, что диагноз был ошибочным.

Несколько лет назад история Маши прогремела на всю страну. 20 августа 2016 года ее жизнь разделилась на до и после. В тот день подруга обаятельной брюнетки предложила ей побыть моделью на наращивании ресниц. После бьюти-процедуры девушку должен был забрать жених Андрей.

Мария освободилась на полчаса позже, и ее парень был на взводе. Возлюбленные поругались прямо в автомобиле. От злости Андрей поехал на большой скорости и врезался в джип. Девушка провела в коме три недели после страшного ДТП. Когда она очнулась, любимого уже не было рядом: он перестал отвечать на ее звонки. Отказались от Марии и близкие друзья.

Накануне своего 30-летия ей делали колоноскопию в частной клинике, поскольку после операции у Марии есть определенные проблемы со здоровьем. Врачи поставили диагноз — рак прямой кишки. Узнав об этом, девушка долго плакала и не понимала, за что на ее долю выпало столько испытаний.

Далее девушке нужно было идти в государственную клинику, чтобы доктор назначил ей дальнейшее лечение. Врач удивился, узнав о страшном диагнозе и отметил, что в анализах Марии нет даже намека на рак. Всему виной врачебная ошибка медиков из частной клиники.

«Я себя уже похоронила, когда узнала об онкологии. Но оказалось, что у меня — свищ, проблема решается операцией. Спасибо родителям, что были рядом и поддерживали все это время!», — цитирует Марию Kp.ru.

Теперь она намерена добиваться наказания для медиков за ложный диагноз.

Ранее мы писали, что экс-солистка «Ранеток» Огурцова ослепла на левый глаз из-за генетической мутации.