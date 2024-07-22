Мужчина нашел улей под потолком в квартире, оставив форточку открытой на две недели

В Москве у жителя в квартире появился улей, который сплели пчелы. Насекомые соорудили себе жилище, пока мужчина на две недели уезжал на дачу. При этом он оставил форточку открытой. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источника, мужчина вернулся домой и обнаружил странную находку – в квартире у окна появился улей, в котором поселились пчелы. Он снял на видео жилище насекомых, образовавшееся у занавески под потолком.

Отмечается, что пчелы были не рады возвращению хозяина квартиры, поэтому атаковали его. Пенсионеру пришлось обратиться за помощью к сотрудникам МЧС.

Похожий случай был в Пушкине, где люди боялись выходить из дома из-за улья с пчелами, который выбросили в мусорный бак. Неизвестный выбросил рамки с опасными насекомыми, которые жужжали под окнами и пытались напасть на жителей дома.

Ранее мы писали о том, что таракан заполз в ухо спящему жителю Серпухова. Ему понадобилась помощь врачей, которые достали насекомое. До этого мужчина пытался достать насекомое сам, но лишь повредил слуховой орган.