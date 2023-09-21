Люди боятся выходить из дома из-за улья с пчелами, который выбросили в мусорный бак

Жители города Пушкин опасаются приближаться к мусорному баку, в котором кто-то оставил улей с пчелами. Неизвестный выбросил рамки с опасными насекомыми, которые жужжат под окнами и пытаются напасть на жителей дома. Об этом сообщает Фонтанка.

По данным источника, все произошло у одного из домов на Красносельском шоссе. Жильцы обнаружили в мусорном баке странную находку – рамки с пчелами. Теперь они держат в страхе всю округу.

Один из жителей рассказал, что они обращались в жилищные службы, но там не смогли ничем помочь и отправили к полицейским. Журналисты обратились за комментарием к пчеловоду из Ленобласти Елене Мочуловой. Она удивилась, что кто-то выбросил рамки, которые обычно продают, если они не нужны. По мнению эксперта, скорее всего, сам пчеловод умер, а наследники просто не знали, что делать с рамками и выбросили их.

«В идеале надо было найти пчеловода и посоветоваться. Пчелы, в данном случае, сами прилетели на мед, поскольку погода стоит теплая и солнечная. Если бы рамки выбросили зимой, то и пчел бы не было», – высказалась Елена.

Женщина пояснила, что в подобной ситуации остается только ждать. Пройдет несколько дней, и насекомые сами улетят. Она дала совет жильцам беречь себя и избегать контакта с пчелами.

Если насекомые несут угрозу жизни и здоровью людей, то есть возможность обратиться к сотрудникам МЧС. Они отпугнут насекомых спецсредствами.

Ранее портал «Страсти» пообщался с доктором Михаилом Лебедевым и узнал у него, действительно ли осы так опасны и как он них защититься.