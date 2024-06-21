Таракан заполз в ухо спящему жителю Серпухова: извлекать пришлось в больничных условиях

В Серпухове таракан заполз в ухо спящему жителю. Извлекать насекомое пришлось в больнице.

Подробности сообщает сайт mk.ru.

Ночью 21 июня таракан заполз в ухо 34-летнему мужчине, который жил на первом этаже. От шевеления в ушной раковине он проснулся. Мужчина пытался достать насекомое сам, но лишь повредил слуховой орган.

Тогда житель Серпухова вызвал скорую. Медики не смогли достать насекомое без специальных инструментов.

Пациента доставили в больницу, где ЛОР-врач вынул таракана ушным крючком. Насекомое было длиной 1,2 сантиметра. Мужчине промыли ухо, затем его отпустили. Врачи назначили капли.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье врачи достали из уха женщины живого таракана.