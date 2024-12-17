Мужчина едва не умер от сердечного приступа, делая домашнее задание с сыном-школьником

В Китае отец едва не умер от сердечного приступа, пока делал домашнее задание с сыном-школьником. Состояние мужчины ухудшилось из-за стресса. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на иностранные СМИ.

Отмечается, что у гражданина Китая диагностирована ишемическая болезнь сердца. И заболевание обострилось, когда он решил помочь своему ребенку подготовиться к вступительным экзаменам в старшие классы. У него случился сердечный приступ. Однако мужчине вовремя оказали помощь, благодаря чему он выжил.

К слову, это далеко не первый случай, когда из-за учебы людям в Китае становится плохо. Сообщается, что в КНР ведется борьба за поступление в престижный ВУЗ с ранних лет. Родители заставляют детей много учиться, и стресс сказывается на их здоровье.

Ранее в Свердловской области мужчина выжил после семи остановок сердца. Состояние россиянина ухудшилось после операции по установке кардиостимулятора.

Также недавно в Англии у шестилетней девочки случился инсульт.