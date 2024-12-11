Мать все списывала на усталость: у 6-летней девочки случился инсульт после игр на детской площадке

В Англии у 6-летней девочки случился инсульт. Оказалось, что ей стало плохо после активных игр на детской площадке. Об этом сообщает Mirror.

По данным источника, мама отвела ребенка поиграть. Но после 30-ти минут веселья дошкольница неожиданно пожаловалась на головокружение и тошноту. Это насторожило ее родительницу, но она списала все на усталость.

Тревогу женщина забила, когда заметила у дочки двоение в глазах. Она обратилась за помощью к медикам, и уже в больнице выяснилось, что у девочки случился инсульт. По словам врачей, он был вызван реактивацией вируса ветряной оспы, которую маленькая пациентка перенесла 18 месяцев назад. Это привело к отеку мозга.

«Важно обращать внимание на такие признаки, как головокружение или проблемы со зрением. Я рада, что быстро отреагировала и сразу же отвезла ее в больницу», - заявила мама ребенка.

После случившегося девочка смогла вернуться домой. Сейчас она проходит восстановление.

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