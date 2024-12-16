Россиянин выжил после семи остановок сердца

В Свердловской области врачи смогли спасти мужчину, у которого семь раз останавливалось сердце. Пациент столкнулся с осложнениями после инфаркта миокарда. Подробности узнало агентство Ura.ru.

По данным источника, россиянин попал в больницу в критическом состоянии с пульсом всего 30 ударов в минуту. После того, как ему поставили диагноз, было решено проводить экстренную операцию. Врачи провели стентирование сосудов и установили кардиостимулятор. Однако после этого состояние пациента вновь начало ухудшаться.

У мужчины был зафиксирован учащенный пульс. Пока он находился в реанимации, его сердце успело остановиться семь раз. И медики все время возвращали его к жизни.

В итоге состояние мужчины удалось стабилизировать. На протяжении двух недель сотрудники больницы следили за динамикой сердечного ритма. На данный момент он уже находится дома. Повторная явка в клинику назначена через три месяца.

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