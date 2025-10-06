Москвичка ростом 195 сантиметров ушла на СВО и рассказала о службе на передовой. Ее слова приводит ForPost.

Россиянка решила пойти на СВО после того, как знакомые стали получать повестки. Она взяла позывной «Ива» и проходила службу в одном из донбасских танковых подразделений.

По словам женщины, со спины многие бойцы путали ее с мужчиной. Рост военнослужащей составляет 195 сантиметров.

Во время одного из заданий москвичка получила тяжелое ранение. В беседе с журналистами женщина показала кадры, на которых она и сослуживец вспыхнули после попадания боеприпаса в транспорт. В результате у нее было поражение кожи на 30%. У россиянки обгорели руки и лицо, глаза чудом уцелели.

