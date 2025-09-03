В Екатеринбурге вдова судится за право забеременеть от бойца, погибшего на СВО. В этом уникальном правовом и этическом случае разбиралось издание URA.RU.

Местная жительница захотела родить ребенка от погибшего на СВО гражданского супруга, используя его заранее замороженный биоматериал.

Мария и Вадим состояли в гражданском браке с 2020 года. Из-за медицинских проблем пара не могла завести детей и обратилась к вспомогательным репродуктивным технологиям. Летом 2024 года женщина прошла первую неудачную попытку ЭКО.

Перед отправкой на СВО мужчина, предвидя возможные риски, криоконсервировал свой биоматериал в одной из клиник Екатеринбурга в апреле 2025 года.

После гибели супруга в июне 2025 года Мария обратилась в клинику с просьбой провести ЭКО, но получила отказ. По действующему законодательству, для проведения процедуры требуется письменное согласие мужчины, которое невозможно получить после его смерти.

Несмотря на то, что родители погибшего офицера поддержали невестку и оформили свое согласие у нотариуса, медицинское учреждение настаивает на необходимости судебного решения для проведения процедуры.

Ранее мы писали о том, что вдова бойца СВО рассказала о пожаре, в котором сгорели двое ее детей.