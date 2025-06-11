Мошенник из США 5 лет летал бесплатно, притворяясь бортпроводником. Об этом сообщает РЕН ТВ.

35-летний житель Америки на протяжении 5 лет подделывал документы бортпроводника и бронировал онлайн бесплатные авиабилеты, которые доступны только пилотам и членам экипажа. В общей сложности мужчина совершил 34 бесплатных перелета.

Следователям удалось выяснить, что мужчина подделал более 30 номеров, которыми владели бортпроводники. Он также заявлял, что работает в трех разных авиакомпаниях.

Судья вынесет приговор подозреваемому в мошенничестве в августе 2025 года — мужчине грозит до 30 лет лишения свободы.

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