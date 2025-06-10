Дело на контроле Бастрыкина: СК начал проверку отца 30 детей Сухова, который делал из дочери достойную жену

Следственный комитет начал проверку из-за сказанного дочерью многоженца и отца 30 детей Ивана Сухова в программе на федеральном канале. Напомним, Анна Сухова обвинила отца в домогательствах в возрасте 14 лет.

О проверке СК узнал сайт Kp.ru.

Дочь Сухова рассказала, что отец «делал из нее достойную жену». Мужчина якобы заставлял к нему прикасаться. То, что происходило 5 лет назад, Анна поняла спустя годы.

Адвокат Сухова Александр Почуев сообщил: «Дело находится на личном контроле Председателя СКР Александра Бастрыкина».

По словам защитника, Сухов в добровольном порядке должен явиться в СК. Также сторона мужчины подала заявление о привлечении к уголовной ответственности за клевету.

По итогам проверки ведомство примет решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что помимо Анны, домогательствам со стороны Сухова подверглась еще одна дочь.