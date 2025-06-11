В Санкт-Петербурге задержали неизвестного, который пытался похитить девочку-подростка

В Санкт-Петербурге неизвестный пытался похитить девочку-подростка. Его задержали и доставили в отдел полиции для разбирательства, сообщает 360.ru со ссылкой на источник.

Инцидент произошел дворе дома № 38 на проспекте Ударников. Мужчина насильно затащил девочку, на вид примерно 12-14 лет, в автомобиль Hyundai Solaris. Как рассказал источник издания, после того, как злоумышленник сперва схватил свою жертву и сжал ее в объятьях, подростоку удалось вырваться и ссбежать. Однако тот ее догнал и силой затолкал на заднее сидение машины.

Все произошедшее было снято на видео. Кадры случившегося изучили правоохранители, им удалось установить личность хозяина иномарки и задержать его. Им оказался выходец из стран ближнего зарубежья.

«Для разбирательства он был доставлен в отдел полиции. Заявлений от фигурировавшей на видео девушки в полицию не поступало», — приводят 360.ru сообщение пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

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