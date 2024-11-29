Миллиардер Джастин Сан съел приклеенный к стене банан за 6,2 млн долларов. Об этом сообщает зарубежное издание Barron's.

На аукционе было продано произведение искусства под названием «Комедиант» итальянского художника. Оно представляет собой банан, приклеенный скотчем к стене. Миллиардер Джастин Сан купил его за 6,2 млн долларов и съел в рамках «уникального художественного опыта».

«Я никогда не думал, что скажу эти слова: шесть миллионов долларов за банан», — высказался Сан.

Отметим, что «Комедиант» впервые был представлен на выставке в 2019 году и вызвал споры. Одни считали его произведением искусства, другие — шуткой.

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