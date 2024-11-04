Хранились в Италии: пуанты Майи Плисецкой продали на аукционе в три раза дороже стартовой цены

Неизвестный поклонник приобрел на аукционе пуанты балерин Майи Плисецкой и Екатерины Максимовой, а также ботинки танцора Владимира Васильева за 950 тысяч рублей. При этом начальная цена лота составляла 320 тысяч рублей.

Как пишет Kp.ru, бывший владелец приобрел балетную обувь легендарных российских танцоров на одном из европейских аукционов, однако впоследствии и сам выставил их на торги.

По некоторым данным, вещи ранее хранились в Италии, где русские артисты неоднократно гастролировали.

Дальнейшая судьба балетной обуви неизвестна, скорее всего пуанты пополнят частную коллекцию. Как отмечает издание, имя покупателя осталось в тайне, так как это конфиденциальная информация.

Ранее в Лос-Анджелесе состоялся аукцион, на котором ушла с молотка легендарная шляпа героя приключенческих фильмов — Индианы Джонса. Реликт приобрели за 630 тысяч долларов. На нем присутствуют инициалы персонажа и следы грима.