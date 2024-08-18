Присутствуют инициалы и следы грима: легендарную шляпу Индианы Джонса продали за 630 тысяч долларов

В Лос-Анджелесе состоялся аукцион, на котором ушла с молотка легендарная шляпа героя приключенческих фильмов — Индианы Джонса. Реликт приобрели за 630 тысяч долларов. На нем присутствуют инициалы персонажа и следы грима, которые оставил исполнитель роли Харрисон Форд.

По данным журнала People, актер носил этот головной убор во время съемок кинофильма «Индиана Джонс и храм судьбы». Фильм создавался в 1984 году.

Показанная в этой ленте шляпа немного отличается от той, что была представлена в первом части Индианы. Предмет гардероба специально создали и немного изменили для работы над продолжением приключенческого боевика. Кто приобрел реликтовую вещь, пока не известно.

Ранее сообщалось, что теперь участники аукционов могут позволить себе приобрести свидание с известным голливудским актером Джорджем Клуни. Встреча со звездой обойдется желающим в 3 млн долларов.