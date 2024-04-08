Врачи спасли мужчину с гвоздем в черепе: выпилили фрагмент кости и вернули на место

В Москве врачи удалили гвоздь из черепа мужчины без вреда для мозга. Ювелирную работу проделали сотрудники НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, острый предмет проник на глубину 10 сантиметров, но чудом не повредил мозговую ткань. Хирургам пришлось провести деликатную операцию по удалению гвоздя с частью кости и вернуть эту область черепа на место.

В НИИ скорой помощи имени Склифосовского поступил пациент с необычным травматическим случаем – у мужчины гвоздь застрял в черепе. Нейрохирурги столкнулись с крайне сложной задачей: гвоздь находился всего в миллиметре от сагиттального синуса, важного сосудистого образования, а также близко к функциональным зонам мозга, ответственным за речь и движения.

Повреждение синуса могло вызвать серьезное кровотечение и опасность для жизни. Поэтому врачам пришлось удалить гвоздь, минимизируя риск повреждения мозга и сосудов.

Хирурги провели операцию по удалению гвоздя вместе с костной частью, затем вернули кость на место и зафиксировали ее титановыми пластинами.

Важно отметить, что гвоздь является нестерильным предметом, поэтому специалисты провели необходимые меры, чтобы исключить инфекцию в организме пациента. Мужчине назначили антибактериальные препараты и обработали рану. Пациент был настоящим счастливчиком, так как гвоздь не повредил синус и мозговую ткань. Через десять дней он был выписан из больницы.

Ранее мы писали о том, что в Бурятии дядя отдал 10-месячному племяннику фрагмент печени для спасения жизни.