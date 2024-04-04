Она развилась примерно за шесть месяцев: врачи вырезали из живота пациентки 26-килограммовую опухоль

Хирурги курского онкологического центра провели операцию пациентке, которая поступила в больницу с 26-килограммовой опухолью. Ее характер был на грани доброкачественной и злокачественной, передает РИА Новости.

Операция проходила в Курском онкологическом центре. Врачи удаляли опухоль из брюшной полости пациентки. Вес новообразования оказался 26 килограммов. Его характер был на грани доброкачественного и злокачественного.

Операцию осложняло то, что опухоль занимала весь объем брюшной полости, при этом сплетаясь с внутренними органами. Поэтому в процессе хирургического вмешательства было важно не повредить внешнюю капсулу.

По словам специалистов, опухоль развилась примерно за шесть месяцев. Данный случай врачи называют крайне редким, но в то же время не уникальным.

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