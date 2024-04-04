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И ТАКОЕ БЫВАЕТ
Опубликовано 04 апреля 2024, 10:56
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Она развилась примерно за шесть месяцев: врачи вырезали из живота пациентки 26-килограммовую опухоль

В Курске врачи помогли пациентке избавиться от 26-килограммовой опухоли .
Она развилась примерно за шесть месяцев: врачи вырезали из живота пациентки 26-килограммовую опухоль

© Freepik

Хирурги курского онкологического центра провели операцию пациентке, которая поступила в больницу с 26-килограммовой опухолью. Ее характер был на грани доброкачественной и злокачественной, передает РИА Новости.

Операция проходила в Курском онкологическом центре. Врачи удаляли опухоль из брюшной полости пациентки. Вес новообразования оказался 26 килограммов. Его характер был на грани доброкачественного и злокачественного.

Операцию осложняло то, что опухоль занимала весь объем брюшной полости, при этом сплетаясь с внутренними органами. Поэтому в процессе хирургического вмешательства было важно не повредить внешнюю капсулу.

По словам специалистов, опухоль развилась примерно за шесть месяцев. Данный случай врачи называют крайне редким, но в то же время не уникальным.

Ранее в Новосибирске медики спасли жизнь 24-летней девушки. У нее обнаружили множество тромбов в легких.

Источник фото:Freepik
Источник:РИА Новости
Автор:Артем Хохлов
Теги:
врач
операция
опухоль