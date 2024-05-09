Военнослужащие на параде в Москве из-за осадков оделись в зимний вариант формы

Военнослужащие на параде Победы в Москве оделись в зимний вариант формы. К началу мероприятий температура воздуха была на уровне 0 градусов.

Как пишет «Коммерсант», войска оделись в парадную форму с фуражкой из-за осадков в виде снега.

К началу парада в честь 79-й годовщины победы было пасмурно. Позже из облаков стало показываться солнце.

Как пишет РБК, непосредственно парад прошел под снегопадом, это случилось впервые в истории. Осадки начались в момент выноса флага и Знамени Победы. Снег продолжился во время прохождения колонн.

На участии авиации в параде это не сказалось - «Русские витязи» и «Стрижи» пролетели над столицей и окрасили небо в триколор.

Ранее сообщалось, что два российских подростка упали в обморок на церемонии в честь 9 Мая.