Шпиц Александра Лукашенко смотрел парад с трибуны на Красной площади

Президент Беларуси Александр Лукашенко был на параде Победы в Москве со шпицем по кличке Умка. Белый пес смотрел парад с трибуны на Красной площади.

На вопрос корреспондента Telegram-канала SHOT, присутствовал ли шпиц на параде в прошлом году, ответили, что он уже был.

Первое появление Лукашенко с Умкой наблюдали в 2020 году, когда президент ездил на субботник в Гомельскую область. Затем пес находился рядом с главой государства во время интервью Наиле Аскер-заде. Собаку брали на саммит ОДКБ, а также поездку в Санкт-Петербург в октябре 2020 года.

Ранее сообщалось, что в 2024 году парад Победы в Москве прошел под снегопадом. Это фиксируют впервые в истории. Из-за осадков военные были одеты в зимний вариант формы, который предусматривает фуражку. Температура воздуха к началу мероприятий была на уровне 0 градусов.

Напомним, парад 9 Мая приурочен к 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В числе гостей на нем присутствовали президенты Казахстана, Узбекистана и других дружественных стран.