В Москве хирурги удалили женщине опухоль размером с сердце. Об этом сообщает ТАСС.

Врачи НИИ имени Н. В. Склифoсовского провели операцию по удалению опухоли из сердца женщины. Отмечается, что размер доброкачественного образования был сравним с размером сердца.

«Миксома сердца — это редко встречающееся доброкачественноеoe образование, которое располагается в правом предсердии только в 20% случаев. Именно такая локализация опухоли была у пациентки. Размер доброкачественного образования был сравним с размером самoго сердца — 11 на 6 см», — сообщает источник.

Известно, что пациентка жаловалась на приступы кашля и сильную одышку. Когда женщина обратилась за помощью, то врачи выявили у нее опухоль в правых отделах сердца. Новообразование не прорастало в другие органы и не имело сосудистой сети. При этом опухоль мешала работе трехстворчатого клапана сердца.

На данный момент пациентка восстанавливается и готовится к выписке.

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