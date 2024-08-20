Российские врачи борются за жизнь родившегося без кожи младенца

В Ростове-на-Дону родился малыш с редким генетическим заболеванием. У мальчика диагностировали буллезный эпидермолиз, при котором на теле фактически отсутствует кожа.

Как пояснили в пресс-службе регионального Минздрава, любое механическое воздействие на кожу младенца приводит к образованию ран.

«Во время осмотра на большой площади тела отсутствовал эпидермис, даже от щадящего прикосновения к коже появлялся пузырь. Похожая ситуация возникает при получении ожога второй степени», — приводит Газета.Ru слова врачей городской клинической больницы №20.

После консультаций со специалистами из Москвы состояние младенца удалось стабилизировать.

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