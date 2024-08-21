Новообразование захватило около трети тела: московские врачи удалили пациентке 30-килограммовую опухоль

Врачи НМИЦ онкологии имени Н.Н. Блохина в Москве провели уникальную операцию. Они удалили пациентке 30-килограмовую опухоль, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным СМИ, помощь потребовалась 40-летней жительнице Ярославля. У женщины нейрофиброматоз — неизлечимое генетическое заболевание. На ее ноге начала расти опухоль. За последние годы она значительно увеличилась и охватила около трети тела.

Во всех клиниках мира такое новообразование мало кто возьмется удалять из-за риска смерти на операционном столе, однако российские врачи смогли сделать это. За пять часов они вырезали опухоль. Теперь патентику ждет реабилитация дома.

Ранее сообщалось, что дочь Елены Воробей перенесла операцию. Девушка предприняла попытку исправить с помощью хирургического вмешательства сколиоз.