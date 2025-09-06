«Абсолютный нонсенс»: Наговициной не дали бы «Снежного барса» из-за грубых нарушений

Россиянка Наталья Наговицина, застрявшая на пике Победы в Киргизии со сломанной ногой, мечтала получить жетон «Снежный барс». Легенда советского альпинизма Владимир Шотаев, что ей бы не дали награду из-за нарушения правил восхождения.

«Снежный барс» — награда, которую вручают альпинистам, поднявшимся на все пять гор-семитысячников на территории бывшего СССР. Наговициной для ее получения осталось покорить только пик Победы.

Однако, как пояснил Kp.ru Владимир Шотаев, Наталья нарушала правила. Альпинист может выходить на маршрут новой категории только после освоения маршрута предыдущей категории. Наговицина отправилась на пик Ленина категории 4Б, не пройдя до этого два маршрута 4А. После покорила Хан-Тегри сложностью 5А после всего одного маршрута 4Б. Согласно правилам, такие восхождения вообще нельзя засчитывать, уточнил альпинист.

То есть Наговициной бы не дали жетон, если бы она благополучно спустилась с пика Победы.

«Но нынешний коммерческий альпинизм отменил все правила. Это приводит к тому, что не самые опытные люди просто договариваются между собой и идут. Этот бардак нужно прекращать», — заключил Владимир Шотаев, добавив, что в советское время такая ситуация «была бы абсолютным нонсенсом».

Напомним, блогер Виктория Боня отправила дрон к палатке Наталье Наговициной. По кадрам экс-участница «Дома-2» определила, что альпинистка лежит с подогнутыми ногами на боку и не реагирует на звуки.