В горах — уже третью холодную ночь: опытный альпинист пропал на хребте Аибга в Краснодарском крае

Спасатели организовали поиски 58-летнего гида Сергея Мельникова, который пропал на хребте Аибга в Краснодарском крае. Мужчина провел там уже три холодные ночи, передает Telegram-канал Mash.

По информации журналистов, Мельников — опытный альпинист, в его послужном списке подъем на один из самых опасных восьмитысячников Аннапурна I в Гималаях. Он повел группу из двух человек 29 августа на Черничную тропу, а на следующий день отправил сообщение о ночевке в горах. При этом у туристов не было с собой спальных мешков.

Через день клиенты Сергея вышли на Красную поляну без него — альпинист, по словам спутников, устал и не смог спуститься. На данный момент Мельников находится в горах уже третьи сутки без еды и воды. Пока его поиски не принесли никаких результатов.

Ранее сообщалось, что туристку из Москвы завалило камнями на Эльбрусе. В результате обрушения она получила травмы.