Евросоюз планирует ввести санкции против певицы Полины Гагариной

Евросоюз собирается ввести санкции против артистки Полины Гагариной и предпринимателей Романа Троценко и Игоря Алтушкина. Всего в черный список добавят 20 физических лиц и 22 юридических лиц.

Как сообщает портал EUobserver, в рамках 14-го пакета санкции против России ограничения будут введены против певицы Гагариной, предпринимателей Троценко и Алтушкина, бизнесмена Таймураза Боллоева, который возглавил компанию «Балтика» после того, как она, по решению президента, перешла от Carlsberg в управление Росимущества.

Артистку решили внести в санкционный список из-за ее выступлений на мероприятиях, посвященных присоединению новых регионов к России.

Власти ЕС отметили, что Гагарина получила «значительный доход благодаря частому участию в спонсируемых государством пропагандистских мероприятиях».

До этого Канада ввела санкции против Екатерины Мизулиной и Владислава Третьяка.

Ранее певица Полина Гагарина впервые вывела на сцену дочь, 7-летнюю Мию. Артистка поделилась в личном блоге кадрами с выступления наследницы. Девочка исполнила песню мамы «Вода».