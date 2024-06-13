Канада ввела санкции против Екатерины Мизулиной и Владислава Третьяка

Министерство иностранных дел (МИД) Канады объявило о введении ограничительных мер против главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной и легендарного советского хоккеиста, президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка. Всего в новом санкционном списке оказались 11 физических лиц и 16 компаний.

Как пояснили в канадском дипломатическом ведомстве, ограничительные меры введены против лиц, «причастных к операциям по дезинформации и пропаганде».

Под санкции также подпали авиакомпания «Победа», телеканал «Санкт-Петербург» и «Российская газета». Полный список опубликован на сайте пресс-службы правительства Канады.

Ранее певица Алсу подала на развод с мужем Яном Абрамовым. По некоторым данным, артистка могла испугаться попасть в санкционный список из-за супруга, владевшего оружейным бизнесом.