«Скоро можно будет ездить на гастроли»: Полина Гагарина впервые вывела на сцену 7-летнюю дочь

Певица Полина Гагарина впервые вывела на сцену дочь, 7-летнюю Мию. Артистка поделилась в личном блоге кадрами с выступления наследницы. Девочка исполнила песню мамы «Вода».

Исполнительница хита «Драмы больше нет» долгое время скрывала от общественности дочь Мию, которая родилась в 2017 году в браке с фотографом Дмитрием Исхаковым. Полина Гагарина представила публике ребенка лишь в прошлом году.

У певицы также есть 16-летний сын Андрей от брака с актером Петром Кисловым. Известно, что наследник знаменитости решил связать свою жизнь с музыкой: он уже работает вместе с мамой на шоу «Голос» на Первом канале. Теперь выяснилось, что и дочь Полины Гагариной уже пробует себя в творчестве. Так, девочка вышла на сцену и исполнила хит мамы «Вода». Артистка опубликовала видео выступления в соцсети.

«Ну что! Скоро можно будет ездить на гастроли, правда пока с автотюном, но это сейчас даже модно. Так что мама теперь на подтанцовке. Это любимая Миюшина песня», — подписала пост Полина Гагарина.

Подписчики высоко оценили дебют звездной наследницы, отметив ее сходство с мамой и уверенность на сцене.

«Мамина копия», «Мия — топ! Сколько уже уверенности и вовлеченности в этом милом и непринужденном исполнении», «У нее так много талантов и она так уверена в себе», «Какая умничка! А двигается как!», «Огонь девчонка, сколько уверенности, азарта и этих движений, ну просто зажигалка», — написали в комментариях.

Напомним, дочь Мия родилась в браке Полины Гагариной с фотографом Дмитрием Исхаковым. Супруги поженились в 2014 и развелись в 2021 году. Кроме того, у певицы есть 16-летний сын Андрей от брака с актером Петром Кисловым, за которого знаменитость вышла замуж в 2007 году, однако пара развелась спустя три года. В настоящее время Полина Гагарина состоит в отношениях с танцором Станиславом Миковым.

Ранее сообщалось о том, что Полина Гагарина устроила 16-летнего сына аранжировщиком в шоу «Голос».