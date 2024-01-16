Екатеринбуржец спрятал спорткар от приставов в сугробе из-за долга в 250 тысяч

Житель Екатеринбурга спрятал спорткар в сугробе от судебных приставов. Мужчина задолжал 250 тысяч рублей. Об этом сообщает E1.ru со ссылкой на УФССП по Свердловской области.

По информации источника, россиянин влез в долги, которые не спешил погашать. Тогда приставы узнали о том, что у него имеется дорогостоящий автомобиль, и решили его изъять. Машину нашли скрытой под снегом. Она была припаркована возле одной из школ города, причем была на летних шинах.

После обнаружения спорткар на эвакуаторе доставили на спецстоянку. Если должник в ближайшее время не выплатит деньги, авто будет продано на торгах.

Ранее в Ставрополе мужчина в одних трусах повис на кондиционере 12-этажного дома. Произошедшее засняли на видео очевидцы. В ролике было заметно, что россиянин разговаривал с женщиной в квартире, которая, вероятно, пыталась заставить его вернуться внутрь.

Также недавно в Москве 14-летняя девочка получила ожог головы и ушей после окрашивания за 5500 рублей.