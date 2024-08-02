Грелись у автомобилей и гуляли по району: на владельца бутовских коз подали в суд

В Москве комитет ветеринарии просит суд запретить жителю Бутово содержать коз. Иск был подан в Зюзинский районный суд. Об этом сообщает объединенная пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

По данным источника, в иске указано, что на территории района Бутово без присмотра паслись козы. Местные жители не раз обращали на это внимание и жаловались на то, что они загрязняют территорию вокруг себя навозом. Отмечается, что владелец животных отвечал игнором на предостережения организации и Россельхознадзора. В комитете опасаются, что животные станут причиной возникновения и распространения заразных болезней.

Коз в Бутово знают многие, в том числе благодаря роликам в Интернете. Так, в 2022 году сняли, как они пришли греться ночью к автомобилям.

Журналисты 360.ru связались с владельцем, который прокомментировал ситуацию.

«Какая-то у вас ошибка», — заявил он.

Он отметил, что на него не могли подать в суд, так как поголовье животных не превышает допустимой нормы. Мужчина сказал, что их может быть до 20, а у него 13 или 14. Более того, он знает всех своих животных по кличкам и «в лицо».

«Плевать мне на все это!» — отреагировал на иск пенсионер и поинтересовался, почему его козы хуже тех же собак, которых отпускают гулять.

Сейчас мужчина находится на отдыхе.

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