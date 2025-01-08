Бездомный мужчина зарабатывает на жизнь, делая комплименты незнакомцам

В Японии бездомный мужчина зарабатывает 7 тысяч в день, делая комплименты. Об этом сообщает зарубежное издание Oddity Central.

Местный житель много лет работал в компании, но из-за игровой зависимости лишился профессии, семьи и дома. Теперь 43-летний мужчина зарабатывает на жизнь, делая комплименты незнакомцам за небольшую плату. Так, бездомный ходит по улицам города с табличкой: «Я тебя так хвалю!».

Сначала он хвалит внешность прохожего, а затем, в ходе беседы, выявляет другие поводы для комплиментов. Отмечается, что в день у него более 30 клиентов. Мужчина зарабатывает 10 тысяч иен (7 тысяч рублей) в день.

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