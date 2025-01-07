Чаще всего приходят люди в возрасте от 40 до 60 лет: в Польше открыли салон объятий

В Польше придумали способ, как справляться с одиночеством. Люди, которые испытывают дефицит внимания, могут обратиться за помощью в салоны объятий, пишет New York Post.

По данным СМИ, за последние два года популярность этого места выросла в два раза. В салоне даже появился лист ожидания. Люди готовы стоять в очереди, чтобы попасть на процедуру.

Чаще всего салон объятий посещают люди в возрасте от 40 до 50 лет. За 37 долларов в час они получают объятия и психологическую поддержку. Основательница центра помогает клиентам справляться с одиночеством, страхом и травмами.

До начала процедуры люди проходят собеседование, принимают душ и переодеваются в халаты. Сам сеанс проходит в комнате с подушками, камином и чаем.

Ранее актриса Анджелина Джоли пожаловалась на одиночество спустя 8 лет после разрыва с Брэдом Питтом. Она призналась в этом во время рассказа о своей роли в новой картине Пабло Ларраина.