Японца-молчуна арестовали за 100 звонков супруге и нежелание бросать на ветер слова о любви

Необычный метод признаться своей супруге в люблю выбрал гражданин Японии. Мужчина предпочел звонить жене с анонимного номера и молчать в трубку. Слова, по мнению экспериментатора, не могли выразить его чувства, передает odditycentral.

Японец начал странно себя вести в июле. Он стал звонить с анонимного номера супруге и молчать. Женщина всячески пыталась разговорить несловоохотливого собеседника, но впустую. В день могло быть до 100 вызовов.

Потом японка начала замечать некоторые странности. Например, что во время этих звонков ее муж почему-то исчезал. Как позже выяснилось, он имел отношение к ним.

Когда правда раскрылась, мужчину арестовали за нарушение закона о преследовании. По словам мужчины, он просто сильно любит супругу.

Ранее молодой человек сделал предложение возлюбленной на глубине 8 метров. Девушка ответила смельчаку согласием.