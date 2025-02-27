Балерина Волочкова возмутилась продажей резиновых масок с ее лицом

Российская балерина Анастасия Волочкова оказалась фрустрирована новостями о том, что на маркетплейсах продаются резиновые маски, повторяющие ее лицо. В беседе с «Газетой.Ru» танцовщица заявила, что ей не нравятся попытки дельцов заработать на ее имени.

«Я вообще не в курсе, что это за маски, меня никто об этом не предупреждал. Я считаю, что это очень некрасиво, потому что если бы у меня спросили и сделали бы красивую маску, то я, может быть, и против не была. Уже не впервые в моей жизни такое, что и футболки с моим изображением выпускали и пускали в продажу, и даже меня не предупредили», — приводит издание ее слова.

Волочкова возмущена тем, что «ушлые люди» считают возможным делать деньги на имидже знаменитости, не уведомляя ее об этом. Она призналась, что «обескуражена» происходящим.

Недавно балерина раскрыла, на какие средства живет. Волочкова, как она сама утверждает, получает в месяц более миллиона рублей - в основном благодаря участию в телевизионных программах. А вот с бизнесом дела идут не всегда хорошо.