«Да, это убыточно»: Анастасия Волочкова рассказала, на что живет

Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что в месяц зарабатывает более миллиона рублей. По ее словам, в основном это гонорары за участие в телевизионных программам.

«Телевизионные каналы платят мне хорошие гонорары, потому что я даю большие рейтинги, еще я получаю гонорары за рекламу, творческие вечера. На свои деньги я создаю свою проекты. Да, это убыточно. Мне об этом говорила моя дочь. Но я не могу не танцевать. Сегодня ничего не продается. Даже крупные артисты не могут ничего продать и предлагают свои билеты бесплатно», - разоткровенничалась экс-прима Большого театра в интервью проекту «Узнаем с Салтаей».

Анастасия посоветовала хейтерам обратить внимание на себя и не считать чужие деньги. Кроме того, она опровергла слухи о том, что страдает от алкоголизма.

«Мои золотые, объясню вам такую вещь — я поддерживаю свою форму, по три часа провожу время в балетном зале на пуантах. Может ли алкоголик проводить столько времени на тренировках? Это моя личная жизнь. Я в своей жизни имею право делать все, что угодно», - заявила Волочкова.

При этом она не стала скрывать, что может позволить себе выпить, но никогда не делает этого на сцене.

Ранее сообщалось, что Анастасия Волочкова не может продать билеты на свое шоу в Москве и Санкт-Петербурге. Раньше звезда выступала перед зрителями бесплатно, а теперь предлагает посмотреть ее шоу за деньги. На шоу в Северной столице из 108 мест раскуплено только 26.