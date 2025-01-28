5-летнему ребенку провели операцию по удалению лишних пальцев

В Москве хирурги прооперировали 12-палого мальчика. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

5-летний мальчик родился с полидактилией — редким врожденным генетическим дефектом, при котором большой палец на правой руке удвоен, словно рогатка. Маленькому пациенту провели операцию в Филатовской детской больнице. Ее сложность заключалась в том, чтобы не задеть суставы и при этом точно сопоставить два мягкотканно-костных лоскута, из которых был реконструирован палец.

Операция прошла успешно. Спустя четыре месяца функции пальца восстановились. Через полгода намечено еще одно хирургическое вмешательство, но уже на левой руке.

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