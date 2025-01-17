У 19-летнего россиянина дважды за четыре дня случился инсульт

В Приморье врачи спасли 19-летнего юношу, у которого дважды за четыре дня случился инсульт. После произошедшего молодой человек был направлен на реабилитацию. Об этом сообщает Находкинская городская больница.

Как стало известно, жителя Находки доставили в клинику в тяжелом состоянии. У него была парализована одна сторона тела. Он даже не мог самостоятельно глотать. Чтобы помочь ему, медики приняли решение проводить операцию и хирургическим путем удалять тромбы из артерий мозга.

После операции юноша пошел на поправку, паралич прошел, и к нему даже стала возвращаться речь. Однако не успели родные пациента порадоваться, как у него случился повторный инсульт.

Выяснилось, что в течение года россиянин жаловался на плохое состояние и повышенную температуру. Инфекция добралась до сердца и повредила клапаны, из-за чего и образовались тромбы.

Более двух месяцев пациент провел в больнице. Ему был установлен протез клапанов сердца. После операции юноша начал проходить реабилитацию.

Ранее в Подмосковье хирурги удалили пациенту гигантскую кисту на пальце.