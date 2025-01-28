У российского подростка вырос хвост после удаления кисты на копчике: врачи отказываются от операции

В Евпатории у 14-летнего подростка продолжает расти хвост даже после удаления кисты на копчике. Врачи отказываются проводить операцию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на волне.

По информации источника, еще год назад мама мальчика привезла его в больницу, чтобы ему убрали рудимент. Медики помогли, вот только на копчике появилась шишка. Родительнице сказали, что это временно и предложили поливать это место горячей водой.

Мама с подростком соблюдали рекомендации врачей, но со временем хвост только продолжал расти. Они вернулись в больницу и потребовали проведения новой операции, но получили отказ. В декабре школьник прошел новое обследование, сдал все анализы, но хирурги все еще не спешат помогать пациенту. По словам медиков, показаний нет.

Источник выяснил, что по факту случившегося СК и прокуратура проводили проверки, но их результаты не разглашаются.

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