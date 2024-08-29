26-летняя россиянка вышла замуж за 81-летнего миллиардера из Германии
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81-летний миллиардер из Германии обвенчался с 26-летней девушкой из России. Об этом сообщает BILD.
Бывший владелец модельного агентства «Вильгельмина» Хорст-Дитер Эш официально узаконил свои отношения с 26-летней девушкой из Санкт-Петербурга по имени Алина 3 июля. Скромная свадьба последовала за рождением их первого общего ребенка в мае. При этом крещение новорожденного прошло сразу после венчания в часовне гостиницы роскошного мексиканского курорта One and Only.
На свадьбу немецкого миллиардера было приглашено 22 гостя, сначала их угостили шампанским, после чего подали томатный суп, томленые креветки и мексиканский десерт чуррос. На протяжении торжества играл оркестр мариачи.
«Это был лучший день в моей жизни. Меня ошеломляет тот факт, что свадьба и крещение следовали одно за другим, это может стать рекордом для Книги Гиннесса», — рассказал миллиардер.
Вдобавок Эш высказался о своей молодой жене, отметив, в частности, что Алина из обеспеченной семьи, вследствие чего финансовое положение для нее не имеет значения.
«Наши любовные отношения крепки и не зависят от денежных вопросов», — резюмировал немец.
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