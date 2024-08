26-летняя россиянка вышла замуж за 81-летнего миллиардера из Германии

81-летний миллиардер из Германии обвенчался с 26-летней девушкой из России. Об этом сообщает BILD.

Бывший владелец модельного агентства «Вильгельмина» Хорст-Дитер Эш официально узаконил свои отношения с 26-летней девушкой из Санкт-Петербурга по имени Алина 3 июля. Скромная свадьба последовала за рождением их первого общего ребенка в мае. При этом крещение новорожденного прошло сразу после венчания в часовне гостиницы роскошного мексиканского курорта One and Only.

На свадьбу немецкого миллиардера было приглашено 22 гостя, сначала их угостили шампанским, после чего подали томатный суп, томленые креветки и мексиканский десерт чуррос. На протяжении торжества играл оркестр мариачи.

«Это был лучший день в моей жизни. Меня ошеломляет тот факт, что свадьба и крещение следовали одно за другим, это может стать рекордом для Книги Гиннесса», — рассказал миллиардер.

Вдобавок Эш высказался о своей молодой жене, отметив, в частности, что Алина из обеспеченной семьи, вследствие чего финансовое положение для нее не имеет значения.

«Наши любовные отношения крепки и не зависят от денежных вопросов», — резюмировал немец.

